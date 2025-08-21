Manovra, Fumarola: serve una nuova politica espansiva dei redditi

(Teleborsa) - Nella prossima Manovra "serve una nuova politica espansiva dei redditi
, fondata su metodo, equità e concertazione". La sollecita la leader della Cisl, Daniela Fumarola
, in una intervista ad Avvenire.
"La prima leva è il rinnovo dei contratti collettivi
: parliamo di circa 2,5 milioni di lavoratori del settore privato e di tutto il pubblico, scuola compresa", afferma la sindacalista, aggiungendo "va poi stabilito il diritto di tutti i lavoratori ad un salario di produttività
" ed alleggerita "la pressione fiscale
sui redditi medi e popolari, evitando che si allarghi il divario fra costo della vita e salari".
Per Fumarola "è urgente un nuovo Patto sociale
, come avvenne negli anni Novanta, con un programma e obiettivi condivisi". In vista della Manovra, "il sindacato e le altre parti sociali, congiuntamente alla politica, devono indirizzare il cambiamento per evitare di vederselo imposto dall’esterno o di dover solo gestire le ricadute sociali relative. Questo è il senso del Patto sociale che proponiamo e che dovrà mettere al centro la qualità del lavoro, la coesione sociale
e territoriale, i salari e la produttività
, le nuove tutele e la crescita”.
La leader della Cisl ha elencato poi una serie di priorità: sicurezza sul lavoro
e formazione, coinvolgimento lavoratori
nelle scelte aziendali, fronteggiare l'impatto dei dazi
proteggendo il lavoro e la produzione. Sul fornte dei dazi, è compito della UE ""proteggere le filiere più esposte", ma servono anche "politiche industriali lungimiranti" ed un "piano industriale nazionale che va varato entro l'autunno"
Per le pensioni
il sindacato propone un sistema più equo e flessibile
, che renda operativa la pensione contributiva di garanzia e mantenga istituti come l'Ape sociale ed Opzione Donna.