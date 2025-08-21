Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:05
23.118 -0,57%
Dow Jones 18:05
44.714 -0,50%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: andamento sostenuto per Hewlett Packard Enterprise

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Hewlett Packard Enterprise
(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che lievita del 3,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hewlett Packard Enterprise più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hewlett Packard Enterprise. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hewlett Packard Enterprise evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 21,97 USD. Primo supporto a 21,47. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```