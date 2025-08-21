New York: andamento sostenuto per Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende
, che lievita del 3,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hewlett Packard Enterprise
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hewlett Packard Enterprise
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hewlett Packard Enterprise
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 21,97 USD. Primo supporto a 21,47. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)