Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 20:24
23.130 -0,51%
Dow Jones 20:24
44.799 -0,31%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: calo per Costco Wholesale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il gestore di una serie di catene di ipermercati, con un ribasso del 2,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Costco Wholesale rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Costco Wholesale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 982,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 962,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.003,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
