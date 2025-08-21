New York: calo per Costco Wholesale

(Teleborsa) - Retrocede il gestore di una serie di catene di ipermercati
, con un ribasso del 2,54%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Costco Wholesale
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Costco Wholesale
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 982,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 962,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.003,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)