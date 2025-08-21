Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:06
23.114 -0,58%
Dow Jones 18:06
44.720 -0,49%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: giornata depressa per Etsy

Retrocede il gestore di una piattaforma di e-commerce, con un ribasso del 2,95%.
