Milano
17:35
43.013
+0,35%
Nasdaq
18:08
23.117
-0,57%
Dow Jones
18:08
44.734
-0,45%
Londra
17:35
9.309
+0,23%
Francoforte
17:35
24.293
+0,07%
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 18.24
Home Page
/
Notizie
New York: scambi in positivo per Packaging Corporation of America
New York: scambi in positivo per Packaging Corporation of America
Migliori e peggiori
,
In breve
21 agosto 2025 - 16.10
Seduta vivace oggi per il
produttore di imballaggi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
Condividi
Titoli e Indici
Packaging Corporation Of America
+4,87%
