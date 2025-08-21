Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:08
23.117 -0,57%
Dow Jones 18:08
44.734 -0,45%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: sell-off per Wal-Mart

Ribasso scomposto per la big della grande distribuzione, che esibisce una perdita secca del 4,92% sui valori precedenti.
