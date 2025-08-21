Parigi: scambi negativi per Kering

multinazionale del lusso

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,83%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 220,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 216,3. L'equilibrata forza rialzista delè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 223,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)