Milano 12:50
42.826 -0,09%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 12:50
9.260 -0,30%
Francoforte 12:50
24.199 -0,32%

Piazza Affari: allunga il passo il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: allunga il passo il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In forte aumento il comparto del commercio in Italia, che con il suo +2,8% avanza a quota 111.701,24 punti.
Condividi
```