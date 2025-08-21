Milano 12:50
42.826 -0,09%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 12:50
9.260 -0,30%
Francoforte 12:50
24.199 -0,32%

Piazza Affari: performance negativa per Banca Generali

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Banca Generali
Si muove verso il basso il gruppo bancario, con una flessione del 2,43%.
Condividi
```