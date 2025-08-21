Piazza Affari: rosso per Banca Generali

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario
, che sta segnando un calo del 2,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Generali
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo della banca triestina
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50,89 Euro e primo supporto individuato a 48,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)