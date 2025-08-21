Piazza Affari: rosso per Banca Generali

gruppo bancario

FTSE Italia Mid Cap

Banca Generali

banca triestina

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,43%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50,89 Euro e primo supporto individuato a 48,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)