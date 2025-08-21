Milano 12:50
42.826 -0,09%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 12:50
9.260 -0,30%
Francoforte 12:50
24.199 -0,32%

Piazza Affari: rosso per Banca Generali

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Banca Generali
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario, che sta segnando un calo del 2,43%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Generali, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo della banca triestina classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 50,89 Euro e primo supporto individuato a 48,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 52,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
