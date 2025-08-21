Milano 12:51
42.823 -0,10%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 12:51
9.261 -0,30%
Francoforte 12:51
24.198 -0,32%

Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in giugno

Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in giugno
Unione Europea, Produzione costruzioni in giugno su base mensile (MoM) -0,8%, in aumento rispetto al precedente -2,1%.
