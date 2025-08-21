UE-USA, accordo su dichiarazione congiunta su dazi: 15% anche per auto e farmaceutici

(Teleborsa) -hannochesu cui era stato raggiunto l'accordo politico raggiunto dalla presidente von der Leyen e dal presidente Trump lo scorso 27 luglio.La dichiarazione congiunta chiarisce che ci sarà un'per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'UE, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. I settori già soggetti a dazi della nazione più favorita (Most Favoured Nation, MFN) pari o superiori al 15% non saranno soggetti a dazi aggiuntivi.Per quanto riguarda, il massimale tariffario statunitense del 15% si applicherà contestualmente all'avvio da parte dell'UE delle procedure di riduzione tariffaria per i prodotti statunitensi.L'UE e gli Stati Uniti hanno anche confermato che intendono impegnarsi pere per creare catene di approvvigionamento sicure tra loro, anche attraverso una soluzione di contingentamento tariffario per le esportazioni UE di acciaio e alluminio e dei loro derivati."L'Unione europea perseguirà sempre i risultati migliori per i suoi cittadini e le sue imprese - ha commentato la presidente della- Di fronte a una situazione difficile, abbiamo prodotto risultati per i nostri Stati membri e l'industria, ripristinando chiarezza e coerenza nel commercio transatlantico. Questo non è il termine del processo: continuiamo a collaborare con gli Stati Uniti per concordare ulteriori riduzioni tariffarie, individuare ulteriori aree di cooperazione e creare un maggiore potenziale di crescita economica. Allo stesso tempo, continuiamo a diversificare i nostri partenariati commerciali internazionali, creando posti di lavoro e prosperità nell'UE".L'UE ha chiarito che il massimale del 15% si applicherà anche alle auto e ai ricambi auto che. Ciò avverrà parallelamente all'avvio da parte dell'UE delle procedure per le proposte legislative volte a ridurre i dazi sui prodotti statunitensi.Per, il massimale tariffario del 15% si applicherà alle esportazioni dell'UE, indipendentemente da eventuali dazi futuri derivanti dall'esito dell'indagine statunitense 232 in questi settori. "Ciò garantisce la tanto necessaria certezza agli esportatori dell'UE", sottolinea la Commissione. I dazi sui prodotti farmaceutici e sui semiconduttori non si applicano immediatamente. Il dazio del 15% si applicherà solo quando gli Stati Uniti decideranno se imporre dazi aggiuntivi.L'UE aumenterà le opportunità di mercato per le esportazioni statunitensie migliorando significativamente l'accesso al mercato per determinati prodotti ittici, noci, latticini, frutta e verdura fresca e lavorata, alimenti trasformati, cereali e semi, semi oleosi di soia, carne di maiale e di bisonte.Iltra UE e Stati Uniti è raddoppiato nell'ultimo decennio, superando 1.600 miliardi di euro nel 2024, con 867 miliardi di euro di scambi di beni e 817 miliardi di euro di scambi di servizi. Ciò significa che oltre 4,2 miliardi di euro di beni e servizi attraversano l'Atlantico ogni giorno.