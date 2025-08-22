Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto
Lieve ribasso per l'indice svizzero, che chiude in flessione dello 0,28%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12.321,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12.116,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12.525,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)