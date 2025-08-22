Milano 10:08
43.093 +0,19%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:08
9.300 -0,10%
Francoforte 10:08
24.283 -0,04%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Lieve ribasso per l'indice svizzero, che chiude in flessione dello 0,28%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12.321,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12.116,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12.525,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
