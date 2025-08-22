Milano
10:09
43.092
+0,18%
Nasdaq
21-ago
23.143
0,00%
Dow Jones
21-ago
44.786
-0,34%
Londra
10:09
9.301
-0,09%
Francoforte
10:09
24.285
-0,04%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 10.25
Home Page
/
Notizie
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,58%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,58%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina la sessione a 3.825,76 punti
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 09.20
Shanghai è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,58%), archiviando le contrattazioni a 3.825,76 punti.
Condividi
