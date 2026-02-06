Milano
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 22.09
Borsa: Andamento brillante per il Nasdaq-100, in accelerazione del 2,15%
Il Nasdaq-100 termina la sessione a 25.075,77 punti
In breve
,
Finanza
06 febbraio 2026 - 22.03
L'indice tecnologico di Wall Street è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,15%), archiviando le contrattazioni a 25.075,77 punti.
