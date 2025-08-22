Milano
14:19
43.251
+0,55%
Nasdaq
21-ago
23.143
0,00%
Dow Jones
21-ago
44.786
-0,34%
Londra
14:19
9.317
+0,08%
Francoforte
14:19
24.283
-0,04%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 14.36
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano avanza dello 0,53% alle 13:00
Borsa: Milano avanza dello 0,53% alle 13:00
Il FTSE MIB scambia a 43.239,32 punti
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 13.00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,53%, con 43.239,32 punti alle 13:00.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,45%
