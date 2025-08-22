Milano 14:19
43.251 +0,55%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:19
9.317 +0,08%
Francoforte 14:19
24.283 -0,04%

Borsa: Milano avanza dello 0,53% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 43.239,32 punti

In breve, Finanza
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,53%, con 43.239,32 punti alle 13:00.
