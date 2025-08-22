Milano
17:35
43.310
+0,69%
Nasdaq
18:07
23.506
+1,57%
Dow Jones
18:07
45.738
+2,13%
Londra
17:35
9.321
+0,13%
Francoforte
17:35
24.363
+0,29%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 18.24
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,40%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,40%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.969,69 punti
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 17.43
Parigi conclude in progresso dello 0,40%, archiviando la sessione a 7.969,69 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(106)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,40%
