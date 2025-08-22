Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:07
23.506 +1,57%
Dow Jones 18:07
45.738 +2,13%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,40%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.969,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,40%
Parigi conclude in progresso dello 0,40%, archiviando la sessione a 7.969,69 punti.
Condividi
```