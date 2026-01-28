Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 22:00
26.023 +0,32%
Dow Jones 22:02
49.016 +0,02%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 26.022,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,32%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,32% e termina la sessione a 26.022,79 punti.
