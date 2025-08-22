Milano 22-ago
Borsa: Ottima performance per il Dow Jones, in rialzo dell'1,89%

Il Dow Jones termina a 45.631,74 punti

In breve, Finanza
Brilla l'indice dei colossi di Wall Street, in aumento dell'1,89%, chiude a 45.631,74 punti.
