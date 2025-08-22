Milano 21-ago
43.013 0,00%
Nasdaq 21-ago
23.143 -0,46%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 21-ago
9.309 0,00%
Francoforte 21-ago
24.293 0,00%

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,8%
Indice SSE +0,8% a quota 3.796,36 all'apertura pomeridiana.
