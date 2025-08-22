Difesa, il riarmo europeo spinge la domanda di rame, acciaio e nichel

(Teleborsa) - Il, stimolato dale dagli, sta generando un inatteso sostegno alla domanda globale di. Storicamente, la difesa incide per circa il 2-3% sui consumi mondiali di rame, alluminio, acciaio e zinco, e per il 7% su quelli di nichel. Tuttavia, l’accelerazione degli investimenti militari in Europa potrebbe tradursi in un incremento molto più significativo, soprattutto a livello regionale. È quanto emerge da un nuovo report diGli economisti della banca d'affari americana stimano che ladell’Eurozona passerà dall’1,9% del PIL nel 2024 al 2,7% nel 2027. Una parte consistente di questo aumento – fino al 40% – sarà destinata a. In termini concreti, ciò si tradurrebbe in una crescita del 6% della domanda europea di metalli industriali e in un contributo alla domanda globale pari allo 0,4% per l’, allo 0,9% per ile all’1,3% per ilQuesta dinamica assume particolare rilevanza per il rame, considerato cruciale nellae nelle. L’incremento della domanda legato alla difesa – stimato in 284 mila tonnellate entro il 2027 – potrebbe alzare il tasso annuo di crescita del fabbisogno globale dal 2% al 2,4%, con effetti rialzisti sui prezzi. Goldman Sachs prevede infatti un target compreso tra 10.000 e 10.750 dollari per tonnellata nel biennio 2026-2027, pur avvertendo che l’aumento delle scorte raffinate potrebbe attenuare la pressione al rialzo.In prospettiva, la spesa militare europea non solo triplicherà il consumo di metalli da parte del(da 3 a 9 miliardi di dollari, ai prezzi 2024), ma contribuirà anche a rafforzare trend già in atto: dalla digitalizzazione militare, che favorisce la domanda di rame nei data center, fino al potenziamento delleIn questo quadro, difesa,e rinnovamento della rete rappresentano i tre principali fattori di upside per il mercato dei metalli industriali, ridisegnando gli equilibri della domanda globale