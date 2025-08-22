Milano 10:10
Francia, Fiducia imprese (MoM) in agosto
Francia, Fiducia imprese in agosto su base mensile (MoM) 96 punti, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

