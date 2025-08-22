Milano
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 10.27
Francia, Fiducia imprese (MoM) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
22 agosto 2025 - 09.00
Francia,
Fiducia imprese in agosto su base mensile (MoM) 96 punti
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
