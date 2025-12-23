Milano
17:35
44.607
+0,03%
Nasdaq
22:00
25.588
+0,50%
Dow Jones
22:00
48.442
+0,16%
Londra
17:35
9.889
+0,24%
Francoforte
17:35
24.340
+0,23%
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 22.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Fiducia consumatori USA (MoM) in dicembre
Fiducia consumatori USA (MoM) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 dicembre 2025 - 16.05
USA,
Fiducia consumatori in dicembre su base mensile (MoM) 89,1 punti
, in calo rispetto al precedente 92,9 punti (la previsione era 91,7 punti).
Condividi
Leggi anche
Fiducia consumatori Università Michigan USA in dicembre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in dicembre
Fiducia consumatori Italia in dicembre
USA, fiducia consumatori dicembre scende più delle attese
Argomenti trattati
USA
(307)
Altre notizie
Unione Europea, Fiducia consumatori in dicembre
USA, Università di Michigan: fiducia consumatori dicembre sale per la prima volta in cinque mesi
Eurozona, a dicembre stima flash fiducia consumatori in calo contro le attese a -14,6 punti
Appuntamenti macroeconomici del 19 dicembre 2025
Unione Europea, Fiducia consumatori in novembre
Usa, fiducia consumatori Università del Michigan dicembre rivista a 52,9 punti
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto