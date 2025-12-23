Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 22:00
25.588 +0,50%
Dow Jones 22:00
48.442 +0,16%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

Fiducia consumatori USA (MoM) in dicembre

Fiducia consumatori USA (MoM) in dicembre
USA, Fiducia consumatori in dicembre su base mensile (MoM) 89,1 punti, in calo rispetto al precedente 92,9 punti (la previsione era 91,7 punti).
