Milano 14:20
43.250 +0,55%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:20
9.315 +0,07%
Francoforte 14:20
24.287 -0,03%

Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer
Balza in avanti la società di packaging, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,01%.
Condividi
```