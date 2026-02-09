Francoforte: balza in avanti Gerresheimer

società di packaging

Germany MDAX

Gerresheimer

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,49%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro di medio periodo delribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 26,71 Euro. Primo supporto individuato a 25,95. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 27,47.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)