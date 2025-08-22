Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim

(Teleborsa) - Retrocede Cts Eventim
, con un ribasso del 3,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cts Eventim
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Cts Eventim
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 79,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 81,35. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 78,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)