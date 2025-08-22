Milano 10:11
43.095 +0,19%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:11
9.300 -0,10%
Francoforte 10:11
24.285 -0,04%

Francoforte: scambi negativi per Cts Eventim

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede Cts Eventim, con un ribasso del 3,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cts Eventim, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Cts Eventim segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 79,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 81,35. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 78,75.

