In evidenza Dow sul listino di New York

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Dow
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,61%, rispetto a +1,77% dell'indice americano
).
Le tendenza di medio periodo di Dow
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25,43 USD. Supporto stimato a 24,16. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)