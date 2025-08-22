Milano 16:17
43.547 +1,24%
Nasdaq 16:17
23.529 +1,67%
Dow Jones 16:17
45.467 +1,52%
Londra 16:17
9.354 +0,48%
Francoforte 16:17
24.437 +0,59%

Intuit, scendono le quotazioni a New York

Ribasso scomposto per la società produttrice di software finanziari, che esibisce una perdita secca del 7,33% sui valori precedenti.
