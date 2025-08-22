Milano 14:21
43.249 +0,55%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:22
9.314 +0,05%
Francoforte 14:21
24.284 -0,04%

Londra: andamento rialzista per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.
