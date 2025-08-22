Milano 14:22
Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa

(Teleborsa) - Avanza l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airtel Africa, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Airtel Africa. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Airtel Africa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,237 sterline. Primo supporto a 2,141. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,087.

