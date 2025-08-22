Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa

(Teleborsa) - Avanza l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airtel Africa
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Airtel Africa
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Airtel Africa
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,237 sterline. Primo supporto a 2,141. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,087.
