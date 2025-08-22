New York: allunga il passo American Express

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il famoso gruppo delle carte di credito
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di American Express
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo delle carte di credito
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di American Express
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 324,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 313,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 336,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)