New York: allunga il passo American Express

famoso gruppo delle carte di credito

American Express

Dow Jones

gruppo delle carte di credito

American Express

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,96%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 324,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 313,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 336,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)