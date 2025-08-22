Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 18:08
23.502 +1,55%
Dow Jones 18:08
45.734 +2,12%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: amplia il rialzo Builders FirstSource

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia il rialzo Builders FirstSource
Prepotente rialzo per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che mostra una salita bruciante dell'8,43% sui valori precedenti.
Condividi
```