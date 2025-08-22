Milano 17:35
43.310 +0,69%
Nasdaq 19:58
23.533 +1,69%
Dow Jones 19:58
45.681 +2,00%
Londra 17:35
9.321 +0,13%
Francoforte 17:35
24.363 +0,29%

New York: andamento negativo per McKesson

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti farmaceutici, che mostra un decremento del 2,05%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McKesson più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di McKesson è in rafforzamento con area di resistenza vista a 703,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 685,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 722,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
