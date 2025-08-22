New York: andamento negativo per McKesson

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti farmaceutici
, che mostra un decremento del 2,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McKesson
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di McKesson
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 703,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 685,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 722,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)