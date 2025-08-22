Milano
16:17
43.547
+1,24%
Nasdaq
16:17
23.529
+1,67%
Dow Jones
16:17
45.467
+1,52%
Londra
16:17
9.354
+0,48%
Francoforte
16:17
24.430
+0,56%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 16.36
Home Page
/
Notizie
New York: balza in avanti Bath & Body Works
New York: balza in avanti Bath & Body Works
Migliori e peggiori
,
In breve
22 agosto 2025 - 16.10
Bene il
rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, con un rialzo del 2,70%.
Titoli e Indici
Bath & Body Works
+2,12%
