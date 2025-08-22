Milano 16:17
Migliori e peggiori
New York: Intuit scende verso 638 USD
(Teleborsa) - Pressione sulla società produttrice di software finanziari, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,33%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intuit, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 638 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 659,8. Il peggioramento della società statunitense di software è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 629,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
