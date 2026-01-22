New York: preme sull'acceleratore Intuit

società produttrice di software finanziari

Nasdaq 100

Intuit

indice dei titoli tecnologici USA

società statunitense di software

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 3,97% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 532,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 552,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 519,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)