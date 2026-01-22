Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:53
25.545 +0,86%
Dow Jones 19:53
49.500 +0,86%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: preme sull'acceleratore Intuit

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società produttrice di software finanziari, che mostra una salita bruciante del 3,97% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della società statunitense di software mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 532,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 552,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 519,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
