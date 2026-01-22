New York: preme sull'acceleratore Intuit

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società produttrice di software finanziari
, che mostra una salita bruciante del 3,97% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della società statunitense di software
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 532,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 552,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 519,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)