New York: scambi al rialzo per Bath & Body Works

rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo

S&P-500

Bath & Body Works

Bath & Body Works

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,70%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il grafico attuale dievidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 29,65 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 30,22. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 29,28.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)