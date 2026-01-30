Milano 17:35
New York: mette il turbo Bath & Body Works

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,96%.

Lo scenario su base settimanale di Bath & Body Works rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Bath & Body Works, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,04.

