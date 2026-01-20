Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:57
25.065 -1,82%
Dow Jones 19:57
48.554 -1,63%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: Bath & Body Works in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che mostra un -5,11%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bath & Body Works, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Bath & Body Works è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,48 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,88. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
