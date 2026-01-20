New York: Bath & Body Works in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che mostra un -5,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bath & Body Works
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Bath & Body Works
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,48 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,88. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)