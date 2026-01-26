Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

New York: si concentrano le vendite su Bath & Body Works

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che sta segnando un calo del 3,22%.

L'andamento di Bath & Body Works nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di medio periodo di Bath & Body Works confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 21,99 USD con primo supporto visto a 21,09. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 20,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
