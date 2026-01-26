New York: si concentrano le vendite su Bath & Body Works

(Teleborsa) - Rosso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che sta segnando un calo del 3,22%.
L'andamento di Bath & Body Works
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di medio periodo di Bath & Body Works
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 21,99 USD con primo supporto visto a 21,09. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 20,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)