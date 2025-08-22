Parigi: brillante l'andamento di Stellantis

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 8,506 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 8,329. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 8,214.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)