Milano 14:22
43.246 +0,54%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:22
9.314 +0,05%
Francoforte 14:22
24.283 -0,04%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Fincantieri

Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo, che lievita del 2,89%.
