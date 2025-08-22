Milano 10:12
43.090 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:12
9.301 -0,09%
Francoforte 10:12
24.286 -0,03%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ascopiave

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di gas, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ascopiave più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della società energetica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,255 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
