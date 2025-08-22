Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale complesso cantieristico al mondo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,89%.
L'andamento di Fincantieri
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fincantieri
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 17,62 Euro. Primo supporto visto a 17,09. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 16,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)