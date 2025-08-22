Milano 14:23
43.257 +0,57%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 14:23
9.314 +0,05%
Francoforte 14:23
24.285 -0,03%

Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale complesso cantieristico al mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,89%.

L'andamento di Fincantieri nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fincantieri. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 17,62 Euro. Primo supporto visto a 17,09. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 16,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```