Avaria Msc World Europa: nave riprende navigazione verso Napoli

(Teleborsa) - MSC World Europa
"è attualmente in navigazione verso il porto di Napoli di destinazione con sistema di propulsione parzialmente ripristinato, a seguito di un inconveniente tecnico riscontrato in precedenza. U
na verifica tecnica approfondita sarà effettuata non appena la nave avrà raggiunto lo scalo previsto"
. Così MSC Crociere
nella nota stampa sulla situazione di MSC World Europa.
Tutti i servizi a bordo "continuano a funzionare regolarmente e non vi sono condizioni che compromettano la sicurezza degli ospiti o dell’equipaggio".
"I passeggeri, inclusi coloro che devono imbarcarsi a Napoli, sono stati tempestivamente informati del ritardo e ricevono aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione".
In un successivo, ulteriore aggiornamento viene specificato che "la nave è ora in navigazione autonomamente ed è diretta a Napoli come previsto, con arrivo stimato entro le 21:00 di questa sera".
"Questa sera procederemo con lo sbarco e l’imbarco degli ospiti e, salvo ulteriori problemi, la nave salperà domattina per la prossima tappa a Messina. Tuttavia, potremo confermare questa parten
za solo dopo un’ulteriore ispezione a Napoli al momento dell’arrivo.