Avaria Msc World Europa: nave riprende navigazione verso Napoli

La nota ufficiale: "Una verifica tecnica approfondita sarà effettuata non appena la nave avrà raggiunto lo scalo previsto"

(Teleborsa) - MSC World Europa "è attualmente in navigazione verso il porto di Napoli di destinazione con sistema di propulsione parzialmente ripristinato, a seguito di un inconveniente tecnico riscontrato in precedenza. Una verifica tecnica approfondita sarà effettuata non appena la nave avrà raggiunto lo scalo previsto". Così MSC Crociere nella nota stampa sulla situazione di MSC World Europa.

Tutti i servizi a bordo "continuano a funzionare regolarmente e non vi sono condizioni che compromettano la sicurezza degli ospiti o dell’equipaggio".

"I passeggeri, inclusi coloro che devono imbarcarsi a Napoli, sono stati tempestivamente informati del ritardo e ricevono aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione".

In un successivo, ulteriore aggiornamento viene specificato che "la nave è ora in navigazione autonomamente ed è diretta a Napoli come previsto, con arrivo stimato entro le 21:00 di questa sera".

"Questa sera procederemo con lo sbarco e l’imbarco degli ospiti e, salvo ulteriori problemi, la nave salperà domattina per la prossima tappa a Messina. Tuttavia, potremo confermare questa partenza solo dopo un’ulteriore ispezione a Napoli al momento dell’arrivo.
