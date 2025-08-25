Milano 15:26
Avaria per nave Msc con 8.500 persone a bordo

al largo di Ponza, partiti i soccorsi

(Teleborsa) - Avaria alla nave "Msc World Europa" a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza: secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, il problema è avvenuto alle 07.25 di questa mattina quando la nave da crociera in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori.

La situazione a bordo, fa sapere la Guardia Costiera, risulta tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo.

Due rimorchiatori sono già partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli.
