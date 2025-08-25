Banca MPS annuncia rimborso anticipato obbligazione Tier 2

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
comunica che, in linea col funding plan e avendo ricevuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, in data 10 settembre 2025, l'opzione di rimborso integrale in via anticipata dell’obbligazione subordinata Tier 2
denominata "€300.000.000 8,500 per cent. Reset Callable Subordinated Notes" (Codice ISIN XS2228919739).
I Titoli, interamente collocati a investitori istituzionali, saranno rimborsati integralmente alla pari
, insieme agli eventuali interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato.