Milano 22-ago
43.310 0,00%
Nasdaq 22-ago
23.498 +1,54%
Dow Jones 22-ago
45.632 +1,89%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 22-ago
24.363 0,00%

Banca MPS annuncia rimborso anticipato obbligazione Tier 2

Finanza
(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena comunica che, in linea col funding plan e avendo ricevuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, in data 10 settembre 2025, l'opzione di rimborso integrale in via anticipata dell’obbligazione subordinata Tier 2 denominata "€300.000.000 8,500 per cent. Reset Callable Subordinated Notes" (Codice ISIN XS2228919739).

I Titoli, interamente collocati a investitori istituzionali, saranno rimborsati integralmente alla pari, insieme agli eventuali interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato.
