Berkshire Hathaway non intende acquistare un'altra società ferroviaria

(Teleborsa) - Warren Buffett ha detto che la sua holding Berkshire Hathaway non è interessata ad acquistare un'altra società ferroviaria
, ma ha incontrato il CEO di CSX
e discusso di una maggiore cooperazione. Lo ha detto a CNBC.
Il presidente di Berkshire Hathaway, Buffett, e il CEO designato Greg Abel hanno incontrato il CEO di CSX, Joseph Hinrichs, a Omaha il 3 agosto, nel suo ufficio, da soli e senza la presenza di consulenti, ha riferito l'emittente televisiva. Hanno chiarito a Hinrichs che non avrebbero presentato un'offerta
per CSX, ma che ritenevano di poter collaborare maggiormente e ottenere alcuni degli stessi vantaggi dalla fusione delle due società.
I commenti odierni di Buffett arrivano dopo che venerdì BNSF
(controllata dalla Berkshire Hathaway
di Buffett) e CSX hanno annunciato
una partnership per fornire nuovi servizi ferroviari da costa a costa.
L'annuncio di venerdì è arrivato a poca distanza dalla pressione su CSX
dell'investitore attivista Ancora per una fusione o un cambio di leadership, e della richiesta di Toms Capital Investment Management di incontrare il board della società, dopo che il settore ferroviario statunitense è stato scosso
a luglio dall'annuncio
di Union Pacific
dell'intenzione di acquistare Norfolk Southern
per 85 miliardi di dollari.