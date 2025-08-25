Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:45
23.509 +0,05%
Dow Jones 19:45
45.370 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Borsa: A picco Parigi, in forte calo dell'1,59%
Giornata da dimenticare per Parigi, che riporta un -1,59% e termina gli scambi a 7.843,04 punti.
