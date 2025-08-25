Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:45
23.509 +0,05%
Dow Jones 19:45
45.370 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,51%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.883,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,51%
Ottima performance per Shanghai (+1,51%), che archivia la giornata a 3.883,56 punti.
Condividi
```